صورة واحدة أثارت التكهنات… هل تنتظر زندايا وتوم هولاند مولودهما الأول؟

دبي - فريق التحرير: أثارت صور جديدة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي للممثلة زندايا برفقة زوجها الممثل توم هولاند، موجة واسعة من التكهنات بين الجمهور حول احتمال انتظار الثنائي مولودهما الأول.

وأشعلت الصور نقاشات كبيرة بين المتابعين، بعدما أشار البعض إلى ظهور بروز في منطقة البطن بدا وكأنه علامة على الحمل، فيما رأى آخرون أن الأمر قد يكون مجرد تأثير لاختيار الملابس أو زاوية التصوير، ما منح هذا الانطباع.

من جهتهما، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من زندايا أو توم هولاند، أو من ممثليهما، بشأن شائعات الحمل، سواء بالتأكيد أو النفي.

يُذكر أن الثنائي، اللذين أكدا زواجهما في وقت سابق من هذا العام، يحرصان دائمًا على إبقاء حياتهما الشخصية بعيدة عن الأضواء، ويفضّلان الحفاظ على خصوصيتهما بعيدًا عن اهتمام الإعلام والجمهور.