“شوية حكي”.. علي المولى يروي حكايات قصائده على مسرح بيروت

دبي - فريق التحرير: يستعد الشاعر اللبناني علي المولى للقاء جمهوره في أمسية استثنائية بعنوان “شوية حكي”، وذلك يوم ٢٥ آب على مسرح Beirut Theater، في ليلة تمتزج فيها الكلمة بالموسيقى والحكاية والمشاعر.

ويشارك علي المولى على المسرح كل من عازف الكلارينيت العالمي غسان أبو حلتم، وعازف القانون جهاد أسعد، والفنان محمد عمري، إلى جانب نخبة من الموسيقيين، في عرض يجمع بين الشعر والموسيقى والغناء والتفاعل المباشر مع الجمهور، ليقدّم “شوية حكي” تجربة فنية فريدة من نوعها تُقام للمرة الأولى في لبنان.

وخلال الأمسية، سيُلقي علي المولى مجموعة من أبرز قصائده من كتابيه “قدّيس في عصر إبليس”و”أنا أقذر رجل في التاريخ”، بالإضافة إلى أشهر قصائده التي تناولت الوطن، والحب، والصداقة، وتجارب الحياة، إلى جانب كلمات أغنيات أحبّها الجمهور وحملت توقيعه، وأعمال جديدة تُقدَّم للمرة الأولى.

كما سيكشف للجمهور القصص الحقيقية التي وُلدت منها قصائده وأغنياته، في رحلة إنسانية صادقة تروي ما جرى خلف الكواليس، وتتخللها مفاجآت ولحظات استثنائية تجعل من الأمسية تجربة لا تُنسى.

موعد مع أمسية مختلفة، يلتقي فيها جمهور علي المولى بالكلمة الصادقة، والموسيقى، والمشاعر، في ليلة تُروى فيها القصائد كما لم تُروَ من قبل. للحجز اضغط هنا