جومانا مراد تعلن عن حملها بفستان أصفر.. وهذا هو جنس المولود

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كتب امير فتحي في الخميس 1 نوفنبر 2018 10:55 مساءً -
أعلنت الممثلة السورية جومانا مراد عن حملها من خلال نشرها صورتها على غلاف إحدى المجلات العربية، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت مراد في الصورة مرتديةً فستاناً أصفر أظهر بطنها المنتفخ وتضع يدها عليه، وعلّقت بالقول:” الحمد لله الذي بفضله ونعمته تتم الصالحات.. اللهم اجعله مسلمًا ذاكرًا عابدًا صالحًا واجعله تقيًا ذكيًا وسليمًا”.
ويشار إلى أنه تعود مراد الى السينما، بعد غياب 5 سنوات، حيث كان آخر أعمالها فيلم “الحفلة”، وذلك من خلال مشاركتها في بطولة فيلم “المحترف” مع نضال الشافعي ومنة فضالي وإيهاب فهمي، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.
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