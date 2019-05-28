هل ترد سلافة معمار الليلة على نادين نجيم وسيرين عبد النور؟

أعلنت الفنانة سلافة معمار أنّها ستحلّ الليلة ضيفة على برنامج "مجموعة إنسان" على mbc مع الإعلامي علي العلياني، لتتحدث عن دورها في مسلسل "حرملك" و"مسافة أمان".

ورغم أنّ البرنامج لا يخرج من إطار الحوار الفني الكلاسيكي، ويطرح أسئلة عادية ومتوقعة، إلا أنّ المتوقع أن تكون حلقة سلافة نارية، لأنّ الفنانة لا تجيد فن المواربة ولا الدبلوماسية وتقول ما لديها بدون مراعاة لأحد.

وكانت سلافة قد ذكرت مرتين في البرنامج، مرّة عندما أطلّ خولي ضيفاً على البرنامج، سأله المقدم السعودي عن رأيه بمن الأفضل: نادين نجيم أو سلافة معمار، فتهرّب الممثل السوري من الاجابة.

كما طرح اسمها في مقابلة الفنانة سيرين عبد النور، في استحضار لمقابلة سابقة لها اتهمت فيها اللبنانيات بأنهن يعتمدن على أشكالهن ولا يجدن التمثيل.

فهل سترد سلافة على قصي؟ وهل ستقارن نفسها بنادين نجيم؟ وكيف سترد على سيرين التي برّأتها من التصريحات الموثقة في أكثر من برنامج تلفزيوني؟