إطلاق السيارة بيستيون T77برو المجمعة محلياً خلال النصف الثاني من 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة مصر حلوان أوتوموتيف، وكيل علامة بيستيون في مصر عن البدء في تجميع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بيستيون t77 برو في مصر، وقال المهندس أحمد العبد، مدير عام شركة مصر حلوان أوتوموتيف، إن تجميع السيارة بيستيون t77 برو محلياً يجري حالياً على خطوط إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد “العبد”، أنه من المقرر أن يتم طرح أول نسخة مجمعة محلياً من السيارة بيستيون t77 برو في السوق المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وصرح بأن اتجاه شركة "مصر حلوان"، للتجميع المحلي يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات وتعميق المنتج المحلي.

ولفت إلى أن تقديم السيارة بيستيون t77 برو بنسخة مجمعة محلياً من شأنه أن يسهم في طرحها بأسعار تنافسية أقل بنسبة 15%.

وتقدم T77 برو، موديل 2024 بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، يولد قوة 170 حصان، مع عزم أقصى 258 نيوتن.متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، وتستهلك هذه السيارة في المتوسط 7.1 لتر من الوقود لكل 100 كم، تصل لسرعة قصوى 192 كم/س.

أسعار بيستون T77 برو موديل 2024

وتقدم أعلى فئة من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بيستيون T77 برو موديل 2024 بسعر مليون و285 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن شركة مصر حلوان أوتوموتيف وكيل علامة بيستيون في مصر، تستعد لطرح عدداً من الموديلات الجديدة خلال الفترة القادمة.

وتعد علامة بيستيون هي إحدى العلامات التجارية التاعبة لمجموعة "فاو" التي تعتبر اسما رائداً في عالم صناعة السيارات، وتتمتع بتاريخاُ طويلاُ يزيد عن ستين عاماً من الابتكارات المميزة في هذا المجال، وتعد اول شركة سيارات في الصين، وفي 2019 احتلت شركة فاو المركز ٨٧ حسب تصنيف مجلة فورتشن العالمية في الترتيب السنوي لأكبر ٥٠٠ شركة في العالم.

ويقع مقر شركة فاو في شمال الصين في بلدة تشانج تشون في مقاطعة جيلين، وتتوزع مصانعها ومراكز التطوير والاختبارات في 18 موقع في انحاء الصين، وتوظف شركة فاو أكثر من 120 ألف موظف في انحاء العالم، وتصدر منتجاتها التي بلغت 18 مليون سيارة الى أكثر من 70 دولة حول العالم.