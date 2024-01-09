أحدث قائمة سعرية لسيارات DFSK في مصر.. "ثبات إيجل وجلوري وارتفاع النقل"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة ناشيونال موتورز، وكيل علامة DFSK في مصر، اليوم 8 يناير، عن قائمة الأسعار الجديدة لسيارات العلامة الصينية، وشملت القائمة السعرية الجديدة الصادرة عن شركة ناشيونال موتورز، أسعار طرازات DFSK المتوافرة في السوق المحلية: "إيجل برو، وجلوري 330S، وعدد من أسطول النقل الخفيف التابع للعلامة".

وخلت القائمة الصادرة اليوم عن شركة ناشيونال موتورز، وكيل علامة DFSK من أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إيجل 580 لنفاد مخزون السيارة، وكذلك السيارة جلوري فان، وسيارات جلوري 330S الغاز الطبيعي.

وشهدت القائمة الجديدة الصادرة عن شركة ناشيونال موتورز، وكيل علامة DFSK ثبات أسعار السيارة إيجل برو دون أي زيادات جديدة، وكذلك السيارة جلوري 330S بإصداريها "1300 سي سي، و1500 سي سي"، بينما ارتفعت أسعار C31 البيك أب "عادي وباور"، و السيارة النقل K01S.

أسعار سيارات إيجل برو وجلوري 330s وسيارات DFSK النقل

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، القائمة السعرية الكاملة لسيارات DFSK في مصر المعلنة اليوم الموافق 8 يناير 2024، والتي تضم سيارات DFSK الصينية « إيجل -جلوري - البيك اب k01s و c31».

القائمة الجديدة الصادرة عن ناشيونال موتورز

الخطط المستقبلية

جدير بالذكر أن شركة ناشيونال موتورز، قد استقبلت مؤخراً وفدًا رفيع المستوى ممثلًا عن شركة DFSK الصينية، وذلك لبحث الخطط المستقبلية، وحضر من الجانب الصيني كل من : ليجانج جو مدير عام علامة DFSK لتصنيع السيارات التجارية والكهربائية و جيتس لي الرئيس المسئول عن السوق المصرية؛ فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب المصري كل من: عماد عبد النبي رئيس مجلس الإدارة؛ وأحمد عبد النبي الرئيس التنفيذي؛ وحاتم عبد النبي نائب الرئيس التنفيذي؛ وزكي سليمان مدير قطاع التسويق.

C31

التجميع المحلي

وشهدت جلسة المباحثات بين شركة ناشيونال موتورز، وشركة DFSK الصينية، الحديث عن خطط التصنيع المحلي والطرازات الجديدة المقرر طرحها بالسوق المصرية قريبًا ومستقبل التوسعات وضخ استثمارات جديدة في مصر.

جدير بالذكر أن سوق السيارات في مصر يشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعات كبيرة في أسعار جميع السيارات، في ظل النقص الحاد في المعروض من مختلف الموديلات والعلامات التجارية.