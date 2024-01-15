فيات X500 موديل 2024 تصل إلى مليون و600 ألف جنيه بعد الزيادات

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت شركة داينامكس للتوزيع، وكيل علامة فيات في مصر، أحدث قائمة سعرية للسيارة فيات X500 موديل 2024، والتى يتم العمل بها بدايةً من اليوم، ووفقاً للقائمة السعرية الصادرة اليوم عن داينامكس فإن فيات X500 موديل 2024 تقدم حالياً في السوق المصرية بفئة واحدة فقط من التجهيزات.

أسعار فيات X500 موديل 2024

وشهدت القائمة ارتفاعاً في أسعار السيارة فيات X500 موديل 2024، وأصبح سعر السيارة فيات X500 موديل 2024 بعد الزيادة الجديدة وفقاً للقائمة السعرية التي حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منها مليون و600 ألف جنيه.

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية في السطور التالية أبرز مواصفات السيارة فيات X500 موديل 2024.

مواصفات فيات X500

تنتمي فيات X500 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد السيارة على محرك رباعى الأسطوانات، ينتج قوة 140 حصان مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم فيات 500X بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة قيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – حساسات ركن خلفية، وودت السيارة بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إضاءة داخلية – تكيف هواء – مقعد السائق كهربائي – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات رقمية/ عادية – قفل مركزي».

وتحتوى «فيات 500X» على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية – شاشة العرض 6.5 بوصة – بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – مدخل AUX – مدخل AUX».

كانت أسعار السيارات قد شهدت ارتفاعات جنونية خلال الأيام الأولى من شهر يناير الجاري وطالت الزيادات مختلف العلامات التجارية في السوق المحلية.