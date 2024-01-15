شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُعلن اليوم عن تشغيل أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية في مدينة الرياض.

وتُقدم الخدمة عبر شاحنين سريعين متطورين، بطاقة تتجاوز 100 كيلو واط، بما يوفّر شحناً عالي الجهد لأربع سيارات في آن واحد. توفير أكثر من 5000 شاحن سريع ويُعتزم توفير أكثر من 5000 شاحن سريع في 1000 موقع على مستوى المملكة بحلول عام 2030، وتوفر تقنيات في مجال الشحن في فترة زمنية وجيزة.

وقبل أيام أعلنت شركتا صناعة السيارات ومكوناتها الألمانيتان فولكس فاجن وبوش اختبار تكنولوجيا جديدة تسمح للسيارات الكهربائية بقيادة نفسها إلى أي محطة شحن وإعادة شحن بطارياتها دون الحاجة إلى وجود سائق.

وذكرت بوش أن السيارات في هذه الحالة ستبحث لنفسها عن مكان خال في ساحة الانتظار. تقنية القيادة الذاتية للسيارات الشركتان أوضحتا أن التقنية الجديدة يمكن أن تنهي مشكلة انتظار سائق السيارة لفترة طويلة أمام محطة الشحن، واحتمال تعرضه للغرامة في عدم الخروج بسرعة من المحطة بمجرد الانتهاء من إعادة شحن البطارية.

وتعتمد تقنية القيادة الذاتية للسيارات في محطة الشحن التي يتم اختبارها في موقع بوش للأبحاث والتطوير بمدينة لودفيجسبورج بألمانيا، على وجود ذراع آلية توصل جهاز الشحن بالبطاريات ثم نزع كابل التوصيل بعد انتهاء الشحن.

وبينت بوش أن تكنولوجيا قيادة السيارات ذاتيا لإيجاد مكان خال في ساحة الانتظار موجودة بالفعل منذ مدة ومتوفرة حاليا لسائقي سيارات معينة في أماكن انتظار السيارات متعددة الطوابق في مطار شتوتجارت الألمانية، مع اعتزامها توفيرها في مزيد من أماكن الانتظار خلال الفترة المقبلة. تحقيق أقصى استفادة من المساحات المتاحة وبوش ليست الشركة الوحيدة التي تطور تقنيات لتسيير السيارات في أماكن الانتظار أو محطات الشحن ذاتيا. وتحاول شركة إتش.إل ماندو السماح للسيارات بالدخول إلى مكان الانتظار في الساحات آليا دون الحاجة إلى إضافة تكنولوجيا جديدة إلى السيارة.

وعرضت الشركة نظاما يسمى "باركي" في معرض سي.إي.إس، وهو عبارة عن منصة بمحركات كهربائية تدخل تحت السيارات ثم تتحرك بها داخل مكان الانتظار حتى تصل إلى المساحة الخالية وتضع فيها السيارة دون أي تدخل من السابق.

وتقول الشركة الكورية الجنوبية إن هذه التقنية تساعد في تحقيق أقصى استفادة من المساحات المتاحة في مكان الانتظار، حيث يمكنها تحريك السيارة بشكل جانبي دون الحاجة إلى دورانها حول محورها وهو ما يقلل المساحة التي تحتاجها السيارة للدخول أو الخروج من مكان الانتظار.