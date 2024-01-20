قفزة في أسعار فيات تيبو 2024.."وصلت إلى مليون و400 ألف جنيه"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الوكيل المحلي لعلامة فيات في مصر، شركة داينامكس للتوزيع، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات فيات تيبو موديل 2024، والتى يتم العمل بها بها بدايةً من اليوم، ووفقاً للقائمة السعرية الصادرة اليوم عن داينامكس والتي حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منها فإن فيات تيبو 2024 تقدم حالياً في السوق المصرية بفئتين فقط من التجهيزات.

فيات تيبو 2024

وشهدت القائمة ارتفاعاً في أسعار السيارة فيات تيبو 2024، وتوضح بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي الأسعار الجديدة للسيارة فيات تيبو 2024 بعد الزيادات المعلنة اليوم.

أسعار فيات تيبو 2024

الفئة السعر الأولى Base مليون و225 ألف جنيه الثانية High-Line مليون و400ألف جنيه

فيات تيبو 2024

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية أبرز مواصفات السيارة فيات تيبو 2024 وفقاً للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة.

تقدم فيات تيبو 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان مع عزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة سداسي السرعات، ووفقًا للبيانات المعلنة عن فيات، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتزخر فيات تيبو 2024 بباقة من وسائل الأمان والسلامة، من بينها وسائد هوائية- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – نظام إيموبليزر ضد السرقة – حساسات ركن خلفية.

فيات تيبو 2024

وتأتي فيات تيبو 2024 بمجموعة من التجهيزات والكماليات منها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكيف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية/ عادية – قفل مركزي – مرآة داخلية بخاصيه التعتيم- عجلة قيادة متعددة الوظائف، مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED- مرايات جانبية كهربائية، وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل AUX – مدخل USB- التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 8 بوصة – شاحن محمول لاسلكي».