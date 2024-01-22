كايي موتور إيجيبت وكيلاً لسيارات Kayai في مصر.. والانطلاق "أبريل" القادم

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد شركة صناعة السيارات الصينية كايي، للانطلاق في السوق المحلية لأول مرة خلال الفترة القادمة، وطرح طرازاتها رسمياً في مصر، من خلال شركة كايي موتور إيجيبت وكيل العلامة في مصر.

ومن المقرر تدشين العلامة الصينية كايي في السوق المصرية رسمياً وتقديم الموديلات الجديدة مطلع شهر أبريل القادم.

كانت شركة كايي موتور إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة كايي Kayai في مصر، قد عقدت لقاءً مع مسئولي شركة كايي أوتو الصينية، كشفت خلاله عن أبرز ملامح خطة الشركة والاستعدادات للاطلاق الرسمي للعلامة، وذلك بحضور ممثلي وسائل الإعلام.

حضر اللقاء محمد إبراهيم فرج رئيس مجلس إدارة كايي موتور إيجيبت، ومحمد جمال الدين نائب رئيس مجلس الإدارة، وياسمين درويش نائب رئيس مجلس الإدارة، وأسامة عون مدير علامة كايي، ومن الجانب الصيني صوفيا اكسو رئيس قطاع المبيعات لأفريقيا في شركة كايي أوتو، ونائبها ليون زانج الى جانب أبرز وسائل الاعلام المتخصصة في السيارات.

محمد فرج وياسمين درويش

وأكد محمد ابراهيم فرج أن اللقاء يأتي للكشف عن استعدادات الشركة لتدشين العلامة في مصر وخططها لطرح باقة متنوعة من الموديلات التي تظهر لأول مرة في السوق المحلي ومجموعة الخدمات الجديدة التي تعتزم الشركة اطلاقها مع تقديم العلامة في شهر أبريل المقبل.

مسئولي شركة كايي الصينية

خطة طموحة في مصر

من جانبها أكدت صوفيا اكسو .أن شركة كايي أوتو الصينية تولى السوق المصري اهتماما كبيرا ، حيث تعتبرها بوابة التواجد الحقيقي والفعلي في دول القارة الأفريقية ، وان الشراكة الاستراتيجية مع شركة كايي موتور ايجيبت لن تقتصر فقط على تقديم مجموعة موديلات ، لكن هناك أفاق وطموحات أكبر من ذلك سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل ، سيناسب مع خطط الشركة الصينية في التواجد بقوة في الأسواق العالمية، خاصة بعد التغيير الكامل والهيكلة التي حدثت لـ"Kayai Auto" مؤخرا.

محمد جمال الدين

واضافت صوفيا، ان اطلاق العلامة لأول مرة في مصر يتم التحضير له جيدا وهناك تنسيق كامل مع وكيلنا شركة كايي موتور ايجيبت سواء من خلال انشاء صالات عرض ومراكز خدمة تتماشى مع سياسات الشركة العالمية ، مرورا بتقديم باقات خدمية متنوعة لعملاء كايي ،انتهاء بجودة فائقة وأسعار مناسبة للغاية ، حيث سيتم تقديم الدعم الكامل للوكيل وللعميل المصري.

أسامة عون

من جانبه أكد أسامة عون مدير علامة " Kayai" في مصر ، ان كايي موتور ايجيبت ستترك انطباعا واضحا في السوق المصري عند طرح الموديلات خاصة ان جودة سيارات Kayai لم نشاهد مثلها حتى الآن في السوق المصري ، وهو ما سيؤكده أي عميل سيشاهد السيارة.