أسعار ومواصفات شيفروليه كابتيفا 2024 بعد طرحها اليوم في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات شيفروليه في مصر، عن إطلاق أحدث سياراتها الجديدة كابتيفا Chevrolet Captiva، كتطور جديد للسيارات الـ (SUV) الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تظهر في السوق المصري خلال الشهر الحالي، في فئتين لتناسب القوى الشرائية المختلفة لعملاء شيفروليه، بالإضافة إلى توفير كافة قطع الغيار بأسعار مناسبة، من خلال شبكة المنصور التي تضم مراكز خدمات ما بعد البيع وأفرع المبيعات.

عبر انكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات عن سعادته بإطلاق السيارة الجديدة في مصر، مؤكدا عزم المنصور للسيارات على مواكبة التطور المستمر وطرح أحدث الطرازات الجديدة للماركات التي تمتلكها، لافتا إلى أن السوق المصري من أهم الأسواق في المنطقة بالإضافة إلى سيارات شيفروليه من العلامات المحببة للمستهلك المصري.

أضاف أرورا أن إطلاق كابتيفا Chevrolet Captiva 2024 يأتي تأكيدا على روح التحدي التي تتميز بها شيفروليه وسعي شركة المنصور لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، وحرصها على النمو المستمر استنادا على ما تقدمه السيارة الجديدة من مواصفات تلبي تطلعات محبي شيفروليه.

تقدم المنصور السيارة الجديدة في فئتين، الأولى كابتيفا Captiva ذات الـ 5 مقاعد بسعر مليون و 630 ألف جنيه، والفئة الثانية كابتيفا Captiva ذات الـ 7 مقاعد بسعر مليون و 690 ألف جنيه، وتظهر السيارة الجديدة بتصميم جذاب وعصري يعكس فلسفة شيفروليه في الجمع بين الأناقة والعملية ويميز مظهرها الخارجي الشبك الأمامي البارز والمصابيح التي تعمل بتقنية LED، والتي تمنحها مظهرًا متطورًا وملفتًا للأنظار، كما تم إجراء تحديثات على Chevrolet Captiva في ناقل الحركة والمحرك والسوفت وير الخاص بالسيارة، وتم تجميعها بتكنولوجيا متقدمة وأعلى مستوى من الأمان والتصميم لتناسب احتياجات العائلات الكبيرة، لاحتوائها على 7 مقاعد أنيقة في صفين ومساحات رحبة تلائم كافة أفراد الأسرة.

يتميز تصميم السيارة الجديدة بإمكانات فريدة ومساحة واسعة، كما توفر أيضا مقصورة واسعة ومريحة تتسع للعائلات والأمتعة بسهولة، مع مقاعد مصممة لتوفير الراحة حتى خلال الرحلات الطويلة، كما تتميز السيارة بتجهيزات داخلية حديثة تشمل نظام ترفيه متطور مع شاشة 10.4 بوصة تعمل باللمس تدعم أحدث وسائل الاتصال وكاميرا 360 درجة لمساعدة السائق والتوافق مع الأجهزة الذكية، مما يضمن راحة وترفيه الركاب.

حرصت شيفروليه على الاهتمام بمستوى أداء السيارة الجديدة، لتقدم Chevrolet Captiva بمحرك يتناسب مع متطلبات القيادة اليومية ويحقق توازنًا جيدًا بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود، وتصميم شاسيه متطور، لتقدم كابتيفا تجربة قيادة مستقرة ومريحة لسيارات، خاصة على الطرق الوعرة، كما تتضمن Chevrolet Captiva أيضا مجموعة من أحدث تقنيات السلامة وأنظمة الأمان النشطة التي تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، وبرامج التحكم الديناميكي في الاستقرار، ووسائد هوائية متعددة النقاط، مما يجعلها خيارًا آمنًا للعائلات.