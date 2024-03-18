تقرير رسمي: القاهرة الجديدة وحدائق الأهرام الأكثر شراءً للسيارات "الزيرو"

ياسر رشاد - القاهرة - تعكس البيانات الرسمية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، حالة سوق السيارات في مصر، وعدد المركبات “الزيرو والمستعملة" المرخصة شهرياً ووحدات المرور الأكثر ترخيصاً للسيارات.

وتضمن التقرير الصادر الأخير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات الخاص بشهر فبراير الماضي، العديد من المعلومات المهمة لعل أبرزها قائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصاً للسيارات الزيرو خلال الشهر ذاته، وهي القائمة التي يعول عليها العديد من وكلاء السيارات لمعرفة أكثر المناطق شراءً للعلامات التجارية المختلفة.

مرور القاهرة الجديدة

وبحسب التقرير الرسمي الذي أعلنته حصرياً مؤسسة الأهرام الشقيقة، وحصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منه، فإن وحدة مرور القاهرة الجديدة، احتلت المركز الأول في قائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصاً للسيارات "الزيرو" خلال شهر فبراير.

وبلغ عدد السيارات المرخصة بوحدة مرور القاهرة الجديدة خلال شهر فبراير الجاري نحو 951 سيارة، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين على المركبات.

مرور حدائق الأهرام

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين على المركبات جاءت في المركز الثاني من القائمة وحدة مرور حدائق الأهرام بعدد سيارات “زيرو” مرخصة بلغ 784 سيارة.

مرور مدينة نصر

وأفاد التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين على المركبات، بأن المركز الثالث من القائمة كان من نصيب وحدة مرور مدينة نصر بعدد سيارات “زيرو” مرخصة بلغ 754 سيارة.

المنافذ الجمركية

أما من حيث المنافذ الجمركية فوفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، فإن منفذ السلوم الجمركي شهد دخول نحو 10685مركبة، أما منفذ نويبع فشهد دخول 2494، وأعقبه منفذ سفاجا بنحو 817 مركبة.

المركبات المرخصة في "فبراير" من حيث نوع الوقود

وفي السياق ذاته تضمن التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات قائمة خاصة بعدد المركبات التي تم ترخيصها من حيث نوع الوقود.

ترخيص 501 سيارة تعمل بالكهرباء

وفقاً للتقرير فإن شهر فبراير شهد ترخيص نحو 445473 مركبة (زيرو ومستعمل)، من بينها 501 مركبة تعمل بالكهرباء، و 307784 تعمل بالبنزين، و112513 تعمل بالسولار، و 11402تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي.

3920 مركبة زيرو تم ترخيصها في فبراير

جدير بالذكر أن شهر فبراير الماضي، شهد ترخيص نحو 3920 مركبة "زيرو فقط"، موديل 2021، و6029مركبة موديل2022، و5624مركبة موديل 2023 و9294مركبة موديل 2024 ومركبة وحيدة موديل 2025.