في الذكرى الـ75 لتأسيسها.. أبارث تكشف عن الصور الأولى للسيارة 600e Scorpionissima

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت شركة أبارث، في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، محبيها ثلاث صور حصرية للسيارة أبارث موديل 600e Scorpionissima الجديدة والتي تعد أقوى موديلات سيارات أبارث على الإطلاق، وهي مجهزة بقوة 240 حصانًا، وترس تفاضلي ميكانيكي محدود الانزلاق، بالإضافة الى محتويات خاصة بعالم السباقات.

وتتميز المقصورة الداخلية في السيارة أبارث 600e Scorpionissima الجديدة بالجاذبية الشديدة، فواجهة لوحة القيادة تمتلئ برسومات أبارث وتتميز بالنمط الحصري والبيئة المظلمة الداكنة، وهذه هي بعض مميزات المقصورة التي تتسم بالغموض، والتي تم تزيينها بتفاصيل مثل رسومات العقرب الموضوعة على عجلة القيادة أو الخياطة الملونة.

يتم التعبير عن روح السباق في سيارة أبارث 600e Scorpionissima من خلال مقاعد خاصة مستوحاة من عالم السباقات، وعجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد ومرصعة بتطعيمات Alcantara، مما يعزز من روعة السيارة وطابعها الرياضي.

يتميز التصميم الداخلي أيضًا بتوفر مكان لغطاء السيارة لتوفير مساحة تخزين إضافية في المقصورة، وكذلك الإضاءة الهادئة المحيطة للتأكيد على سمة التصميمات الداخلية الغامضة، وراديو NAV مقاس 10 بوصات لتحقيق أقصى قدر من الترفيه أثناء قيادة السيارة.

مع الرسومات البيانية الخاصة بأبارث، يوفر نظام المعلومات والترفيه للسائق صفحات قياس الأداء وكذلك قسماً مخصصًا لتشغيل وإيقاف صوت ابارث الفريد والذي يوفره مولد الصوت: تمنح هذه الميزات التفرد لهذه السيارة الجريئة من حيث التواصل ومتعة القيادة.

وقالت الشركة عبر بيان لها “هذا العام، تتمنى العلامة التجارية Scorpion أعياد سعيدة، وتحرص على الموعد التالي في يونيو لاكتشاف المظهر الكامل لسيارة ابارث 600e الجريئة، أقوى سيارات ابارث على الإطلاق”.

علامة تجارية أسطورية

جدير بالذكر أن "أبارث" قد تأسست في 31 مارس 1949على يد كارل أبارث (1908-1979)، لتصبح علامة تجارية أسطورية تنتج سيارات رائدة من حيث التصميم والأداء وتحطيم الأرقام القياسية والمشاركة في السباقات وتحتوي على مجموعة ثورية من معدات التعديل.

وحققت “أبارث” 10 أرقام قياسية عالمية و133 رقم قياسي دولي وأكثر من 10,000 فوز في سباقات السيارات، ويتم استخدام هذه السلسلة الطويلة من النجاحات لتطوير حلول تكنولوجية يتم نقلها لاحقاً إلى الإنتاج القياسي من أجل الاختبار تحت أقصى الظروف.