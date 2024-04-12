اسعار نيسان جوك 2025 بعد طرحها رسمياً.. "أرخص من صني قبل التعويم"

ياسر رشاد - القاهرة - اسعار نيسان جوك 2025.. أعلنت شركة نيسان مصر،عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة اليابانية في مصر والتي شهدت طرح موديل 2025 من السيارة جوك، بعد غياب طويل للسيارة عن القوائم السعرية السابقة.

أرخص من نيسان صني قبل التعويم

وتوضح بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي اسعار نيسان جوك 2025، وفقاً للقائمة الصادرة عن نيسان مصر، حيث تبدأ اسعار نيسان جوك 2025 من مليون و15 ألف جنيه وهو أقل من سعر نيسان صني في السوق قبل التعويم وانهيار سعر الدولار في السوق السوداء، إذ كانت السيارة تباع بمبلغ يقترب من مليون و200 ألف جنيه لدى بعض التجار والمعارض بالأوفر برايس.

نيسان جوك 2025

اسعار نيسان جوك 2025

الفئة السعر Acenta 1.015.000 tekna 1.115.000 tekna preso 1.165.000

اسعار نيسان جوك 2025

بعدما استعرضنا في الجدول السابق أسعار نيسان جوك 2025 توضح بوابة الخليج 365 الإلكترونية في السطور التالية أبرز مواصفات السيارة نيسان جوك 2025.

مواصفات نيسان جوك 2025

وتتوافر السيارة نيسان جوك 2025 حالياً بثلاث فئات في السوق المصري، تعتمد جميعها على محرك سعة 1000 سي سي تربو، بقوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات ، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 10.4 ثانية، وتتراوح أسعار نيسان جوك ما بين 357 إلى 397 ألف جنيه مصري طبقاً لفئة السيارة.

تصميم نيسان جوك 2025

ويُعتبر تصميم السيارة نيسان جوك 2025 علامة بارزة في ثورة التصاميم الرياضية للسيارات SUV ، فيتسم التصميم بالانسيابية والأناقة مع خطوط ديناميكية عصرية، مع وجود الشبكة الأماميةV-Motion والتي تُميز العديد من موديلات نيسان الجديدة، وسقف متحرك رائع.

أما بالنسبة للتصميم الداخلي للسيارة نيسان جوك 2025، فهو يعتمد على تقديم أفضل سُبل الراحة والأمان والرفاهية لقائد السيارة وللركاب حيث تتميز بمقاعد رياضيه تتسم بالروعة، وفتحات التكييف ذات شكل مميز، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ذات الشكل D المميز.

نيسان جوك 2025

عوامل الأمان في نيسان جوك 2025

وتتميز السيارة نيسان جوك 2025 بباقة متميزة من سبل الأمان والسلامة التي حصلت على أعلى تقييم من البرنامج الأوروبيEURO NCAP لتقييم السيارات الجديدة، وتتضمن تقنيات الأمان في السيارة الهيكل المتطور القوي والذي صُمم باستخدام أمتن أنواع الدعامات في الأماكن الرئيسية من هيكل السيارة للارتقاء بالصلابة مع السماح بامتصاص الصدمات.