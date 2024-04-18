كلمة السر "اتحاد الأضداد".. كيا تفوز بجائزة تصميم السيارات المرموقة لعام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت شركة صناعة السيارات كيا، “الجائزة المرموقة”، ضمن فئة "فلسفة تصميم العلامة التجارية"، وذلك خلال حفل جوائز تصميم السيارات لعام 2024.

كانت كيا قد كشفت في عام 2021، عن فلسفة تصميم ثورية تحت اسم "اتحاد الاضداد"، وذلك في إطار جهودها لإعادة إطلاق وتطوير علامتها التجارية، وتعتمد فلسفة التصميم هذه على ثلاثة مصادر للطاقة، الجهد والتناغم والديناميكية، وذلك بهدف إنشاء منظور ورؤية جديدة وتطوير أفكار مستوحاة من القوى المتناقضة التي يختبرها الشخص في حياته اليومية.

وقامت كيا بإعادة صياغة اتجاهات التصميم من خلال إطلاق تصميمات مختلفة لمركباتها مستوحاة من فلسفة التصميم "اتحاد الأضداد". وفي إطار رؤيتها المتمثلة بتقديم حلول التنقل المستدام، عملت على دمج فلسفتها هذه مع الأفكار التصميمية وقيم العملاء، عبر مركبات كيا الرائدة في السوق.

فلسفة كيا اتحاد الأضداد

وقالت لجنة جوائز تصميم السيارات لعام 2024 عبر بيان صحفي حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منه: "مع فلسفة كيا اتحاد الأضداد، اتبع تصميم كيا نهج استثنائي لإحداث التغيير الإيجابي المنشود، من دون خوف من المخاطر. ولم تتوقع كيا عند إطلاق فلسفتها في المرة الأولى، أن تتمكن النماذج الجديدة من كسر القوالب التقليدية من خلال المعايير التصميمية الجمالية الموضوعة منذ فترة طويلة، حيث قدمت لغة حديثة تماماً وابتكار مستمر لتأسيس هوية جديدة".

من بين المركبات الجديدة لكيا التي فازت مؤخراً بجوائز لتصميمها المبتكر، سيارة كيا EV9، إذ تمكنت من تحقيق الفوز بالحصول على جائزتين من أهم ثلاث جوائز للسيارات في العالم، بما في ذلك "سيارة العام 2024" و "سيارة العام المتعددة الاستخدامات في أمريكا الشمالية 2024". كما فازت كيا بجوائز المنتدى الدولي للتصميم مع فوز سيارة كيا EV9 بالجائزة الذهبية المرموقة.

وقال كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Kia Global Design: "من خلال فلسفة "اتحاد الأضداد"، تحاول كيا استغلال قوة التصميم لصياغة مستقبل مبتكر ومستدام للتنقل يعمل على تحسين حياة الناس وجعلها أفضل".

وأضاف:"تُشكل هذه الجائزة، دلالة واضحة على الدفع والتفاني لعدد لا يحصى من فريقنا العالمي الذي يسعى إلى التأثير في الصناعة من خلال تصاميم ذي أهمية ومغزى. نحن ممتنون لأننا علامة تجارية، تُقدر التأثير العميق للتصميم، حيث نولي أهمية للتصميم المستدام الذي يركز على العملاء."

جدير بالذكر أنه منذ بداية تنظيم الفعالية في الثمانينات، أسهمت جائزة تصميم السيارات في تكريم فرق التصميم المسؤولة عن وضع وإرساء مفاهيم لتصميم السيارات والمركبات الإنتاجية ولغة التصميم المُقدمة. وتختار اللجنة المكونة من صحفيين مُختارين من مجلات السيارات والتصميم العالمية المشهورة، 10 مشاريع سيارات و10 مفاهيم من السنة السابقة، فضلاً عن اختيارها فلسفة التصميم لخمس علامات تجارية، لتقييمها كمرشحين للفوز.

وتم الإعلان عن الفائزين بجائزة تصميم السيارات لعام 2024 في حفل أُقيم في متحف ADI Design في ميلانو خلال أسبوع ميلانو للتصميم هذا العام. وحضر كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Kia Global Design، الحفل بالنيابة عن شركة كيا لاستلام الجائزة.

خلال أسبوع ميلانو للتصميم، الممتد من 15 إلى 21 أبريل، تقدم كيا مشروعاً لتواصل ثقافي تصميمي مستوحى من فلسفتها الخاصة "اتحاد الأضداد ".