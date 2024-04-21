"صنع في مصر".. "المنصور للسيارات" تستعد لطرح 3 طرازات مجمعة محلياً

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مجموعة المنصور للسيارات، عن مفاجأة تتعلق بسوق السيارات المصري، حيث أكد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، أنه من المقرر أن تقوم الشركة بطرح سيارات جديدة مصنعة محلياً خلال الفترة القادمة.

إم جي مجمعة محلياً

وقال “أرورا”، إن الشركة تمضي في المراحل التنفيذية لإنتاج طراز جديد تابع لشركة "إم جي"، على أن تبدأ العملية الإنتاجية خلال الربع الأول من عام 2025، باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 20 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

سيارتان سيدان وميكروباص

وأوضح أن الشركة تضع اللمسات النهائية -إلى جانب المشروع سالف الذكر- لمشروعين لإنتاج طرازين آخرين في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 15 مليون دولار، موضحًا أن الطراز الأول عبارة عن سيارة سيدان، والآخر سيارة ميكروباص ذات سقف عال، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بدء إنتاج الطرازين نهاية 2025.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات" دراسة أعدتها الشركة حول سوق المركبات الخفيفة في مصر، وإمكان استبدال هذه المركبات الحالية بشكلها التقليدي إلى مركبات كهربائية خفيفة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها إمكانات واعدة فيما يتعلق بالمركبات الخفيفة التي يُمكن أن تُستعمل على نطاق واسع في المناطق والمزارات السياحية، على غرار ما يحدث في عدد من الدول حاليًا، مثل الهند وفرنسا وألمانيا، وعدد من الدول الأوروبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولي شركة المنصور للسيارات (MAC)؛ لاستعراض خطط التوسّع المستقبلية للشركة في السوق المصرية وفرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة في مصر، وذلك بحضور كل من المهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات"، والمهندس/ خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والمهندس/ حسام عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، و رائد مصطفي، مدير القطاع المالي لشركة "المنصور للسيارات".

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة بقوة لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارت التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تعميق صناعة السيارات محليًا.