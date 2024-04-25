شكرا لقرائتكم خبر عن فولكس فاجن تطور علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية الشبابية بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا ، إطلاق علامة تجارية فرعية جديدة في قطاع السيارات الكهربائية تستهدف الشباب في السوق الصينية، في محاولة من جانبها لاستعادة حصتها السوقية التي خسرتها لصالح المنافسيين الصينين مثل بي.واي.دي.

وكشفت فولكس فاجن عن نموذج اختباري لسيارة كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، مشيرة إلى أن هذه السيارة التي تحمل اسم آي.دي كود ستكون بمثابة "جيل جديد تماما من سيارات إس.يو.في) للسوق الصينية.

وقال توماس شافير الرئيس التنفيذي لشركة سيارات فولكس فاجن في الصين في بيان إن السيارة "تمثل لمحة عن مستقبل فولكس فاجن في الصين ... آي.دي كود تستهدف بشكل دقيق تلبية احتياجات وآمال عملائنا في الصين".

وأطلقت فولكس فاجن العلامة التجارية الفرعية الجديدة للسيارات الكهربائية باسم آي.دي يو.إكس "وهي مصممة لاستقطاب العملاء الشباب بشكل خاص" بحسب الشركة الألمانية، التي قالت إنه سيتم طرح أول سيارة من هذه العلامة باسم يونيكس في وقت لاحق من العام الحالي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت فولكس فاجن إن العلامة التجارية الجديدة ستتسم بتصميم خارجي "تقدمي" إلى جانب تصميم داخلي "يتركز حول احتياجات السائق" مع شاشة عرض جديدة وواجهة تعمل باللمس بهدف جذب المشترين الأصغر سنًا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت فولكس فاجن إنها تستهدف تعزيز إنتاجها وإبداعها في مدينة خفي الصينية من خلال استثمارات بقيمة 2.5 مليار يورو.

وأضافت في بيان إنه بالإضافة إلى تعزيز قطاع البحث والتطوير، تجرى تحضيرات لإنتاج طرازين من سيارات فولكس فاجن، حيث تتم حاليا أعمال التطوير بالشراكة مع شركة " اكس بي إي ان جي " الصينية.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج أول طراز، وهي سيارة رياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم، بحلول عام 2026.