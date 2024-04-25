شكرا لقرائتكم خبر عن هيونداي تقرر استدعاء 31.4 ألف سيارة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت شركة هيونداي موتور أمريكا فرع هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات استدعاء حوالي 31.44 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بحسب بيان نشرته الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية عبر الإنترنت.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الخطة تتضمن استدعاء مجموعات محددة من السيارات جينسيس جي.في70 وجي.في80 وجي80 وجي90 الفارهة من إصداري عامي 2022 و2023.

يأتي قرار الاستدعاء بسبب احتمال تعطل مضخة الوقود مما يؤدي إلى فقدان طاقة المحرك.

ويمكن أن يتسبب فقدان طاقة المحرك في زيادة خطر وقوع حادث تصادم للسيارة.

وقالت الشركة إن وكلاءها وموزعيها في الولايات المتحدة سيقومون باستبدال المضخات المعيبة مجانا.

يذكر أن جينسيس هي ذراع السيارات الفارهة لمجموعة هيونداي موتور جروب أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية.

