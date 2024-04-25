شكرا لقرائتكم خبر عن نمو إيرادات فورد وتراجع أرباحها خلال الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور كورب خسائر كبيرة في قطاع السيارات الكهربائية لكنها حققت أداء قويا في قطاعي السيارات الهجين والمركبات التجارية.

وأعلنت الشركة مساء أمس زيادة إجمالي حجم أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3% سنويا إلى 42.8 مليار دولار وهو ما يتجاوز توقعات المحللين، في حين تراجعت أرباحها من 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وارتفع سعر سهم الشركة في التعاملات بعد ساعات التداول الرسمية بأكثر من 2%.

وسجل قطاع السيارات الكهربائية خسائر تشغيل بقيمة 1.3 مليار دولار في حين حقق قطاع محركات الاحتراق الداخلي أرباحا بقيمة 905 ملايين دولار.

وفي الوقت نفسه كان قطاع المركبات التجارية فورد برو الأفضل أداء داخل الشركة بأرباح تشغيل بلغت أكثر من 3 مليارات دولار.

يذكر أن شركات صناعة السيارات الكبرى في الولايات المتحدة حاولت خلال السنوات الأخيرة منافسة شركة تسلا في تقديم سيارات كهربائية على نطاق واسع، لكن هذه الشركات قلصت طموحاتها في هذا المجال مع تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.

واستمرت المبيعات القوية لهذه الشركات من السيارات الهجين وسيارات الاحتراق الداخلي التقليدية.

