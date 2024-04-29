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شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات»: إتاحة مطابقة المركبات المستعملة في بلد الشحن تسهيلا لاستيراد الأفراد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إمكانية التحقق من مطابقة المركبات المستعملة قبل شحنها للسعودية للأفراد عبر إصدار شهادة إرسالية إلكترونيًا من منصة سابر، وذلك بداية من 30 يونيو 2024.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتيسير إجراءات استيراد المركبات.
وتقلل الخدمة من إعادة المركبات غير المطابقة إلى بلد الشحن مما يعزز انسيابية حركة الاستيراد.
وأوضحت المواصفات أن مطابقة المركبات المستعملة، ستتم في بلد الشحن قبل وصولها للمملكة، من خلال جهات التفتيش المقبولة والمعتمدة من قبل الهيئة.
وبيّنت أنه بإمكان الأفراد الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة سابر، وتسجيل الدخول، ثم تقديم طلب الحصول على شهادة إرسالية استيراد مركبة، ودفع تكاليف الطلب، واختيار جهة التفتيش.
وستنفذ جهة التفتيش الإجراءات المتبعة وإضافة معدل استهلاك الوقود وعمر المركبة، وأخيرًا يصدر النظام شهادة إرسالية استيراد مركبة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتيسير إجراءات استيراد المركبات.
سرعة ومرونةتهدف المواصفات السعودية من هذا القرار إلى الإسهام في سرعة ومرونة مطابقة المركبات المستعملة المستوردة للمواصفات السعودية قبل وصولها إلى المملكة.
وتقلل الخدمة من إعادة المركبات غير المطابقة إلى بلد الشحن مما يعزز انسيابية حركة الاستيراد.
وأوضحت المواصفات أن مطابقة المركبات المستعملة، ستتم في بلد الشحن قبل وصولها للمملكة، من خلال جهات التفتيش المقبولة والمعتمدة من قبل الهيئة.
شهادة إرسالية استيراد مركبةودعت الهيئة، الأفراد المستوردين للمركبات المستعملة بضرورة إصدار شهادة إرسالية استيراد مركبة عبر منصة سابر قبل شحنها للمملكة.
وبيّنت أنه بإمكان الأفراد الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة سابر، وتسجيل الدخول، ثم تقديم طلب الحصول على شهادة إرسالية استيراد مركبة، ودفع تكاليف الطلب، واختيار جهة التفتيش.
وستنفذ جهة التفتيش الإجراءات المتبعة وإضافة معدل استهلاك الوقود وعمر المركبة، وأخيرًا يصدر النظام شهادة إرسالية استيراد مركبة.