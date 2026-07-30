اخبار السيارات

"التجارة" تعلن استدعاء 6500 مركبة لوجود خلل.. وتنبيه مهم لأصحابها

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • "التجارة" تعلن استدعاء 6500 مركبة لوجود خلل.. وتنبيه مهم لأصحابها 1/4
  • "التجارة" تعلن استدعاء 6500 مركبة لوجود خلل.. وتنبيه مهم لأصحابها 2/4
  • "التجارة" تعلن استدعاء 6500 مركبة لوجود خلل.. وتنبيه مهم لأصحابها 3/4
  • "التجارة" تعلن استدعاء 6500 مركبة لوجود خلل.. وتنبيه مهم لأصحابها 4/4

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 6,574 مركبة BMW من طرازات (5SERIES, 7 SERIES)، لسنة الصنع 2023 إلى 2025.
وأشارت إلى وجود خلل في ضفيرة أسلاك قمرة القيادة، قد يؤدي إلى تلف الأسلاك وحدوث قصر كهربائي وارتفاع درجة حرارة أحد الحساسات، مما يزيد خطورة تصاعد الدخان أو نشوب حريق بالمركبة.

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تنبيه مهم

وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي شركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001238000)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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