"التجارة" تعلن استدعاء 6500 مركبة لوجود خلل.. وتنبيه مهم لأصحابها

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الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 6,574 مركبة BMW من طرازات (5SERIES, 7 SERIES)، لسنة الصنع 2023 إلى 2025.وأشارت إلى وجود خلل في ضفيرة أسلاك قمرة القيادة، قد يؤدي إلى تلف الأسلاك وحدوث قصر كهربائي وارتفاع درجة حرارة أحد الحساسات، مما يزيد خطورة تصاعد الدخان أو نشوب حريق بالمركبة.وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي شركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001238000)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).