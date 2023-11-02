شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي و«ريموت باس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ريموت باس»، شراكة استراتيجية مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تهدف إلى دعم منظومة متكاملة للأعمال للشركات الناشئة في دولة الإمارات، عن طريق توفير وسيلة سلسة للشركات العالمية للولوج إلى العمالة الماهرة في دولة الإمارات، وانتقال المواهب العالمية، كل ذلك دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي. إضافة إلى ذلك، ستوفر الشراكة دعماً لا يقدر بثمن للشركات المحلية، وتمكنها من توظيف أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم بسهولة، سواء كمتعاقدين أو موظفين بدوام كامل.

وسعياً وراء الهدف الاستراتيجي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي بجذب 300 شركة رقمية ناشئة إلى دبي، ستقوم ريموت باس بدور محوري لضمان نجاح الموارد البشرية لهذه المشاريع. بفضل بنيتها التحتية العالمية، توفر ريموت باس للشركات الأدوات الأساسية اللازمة لتأهيل وإدارة والاحتفاظ بمجموعة استثنائية من المواهب المحلية والدولية عن بُعد. وتتولى الشركة جميع المهام بدءاً من الامتثال المحلي والدولي وحتى العقود الإلكترونية، والرواتب العالمية، وتسهيل وصول الموظفين إلى المزايا والخدمات المالية من الدرجة الأولى.

برنامج «الأعمال في دبي»

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج «الأعمال في دبي» الذي تنفذه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والذي يعد بمثابة خدمة توفيق بين الأعمال التجارية لربط الشركات بالشركاء والمستثمرين والعملاء المناسبين. كما يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المؤسسية المقدمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للغرفة. تنضم ريموت باس إلى هذه القائمة المرموقة التي تشمل مركز دبي التجاري العالمي، واتصالات وبنك دبي الإسلامي وغيرها الكثير.

وتعزز هذه الشراكة مكانة ريموت باس ككيان محوري لإدارة القوى العاملة على مستوى العالم، وتؤكد التزامها بتبسيط إدارة المواهب عن بُعد للشركات وضمان الامتثال. سيكون التأثير الإيجابي الأكبر هو مساهمة ريموت باس في الارتقاء بالمنظومة المتكاملة للشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع التعاون، ونشر خبراتها في تبسيط عمليات التوظيف الدولية والمحلية، ما يفيد الشركات التي تتطلع إلى التوظيف عالمياً أو محلياً. ويمكن للشركات المؤهلة الوصول إلى خدمات ريموت باس بخصم حصري من خلال المزايا المطروحة في إطار مبادرة إدارة الأعمال في دبي.

تعزيز الريادة الرقمية

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يسعدنا أن نرحّب بمزود الخدمة الأحدث ريموت باس، على «منصة دعم وجذب الشركات» المبتكرة والتابعة للغرفة، والتي تتيح الوصول بسهولة إلى مجموعة شاملة من الخدمات المتكاملة وحلول الشركات الرقمية التي تتطلع إلى إنشاء أعمالها أو توسيعها في دبي. وتلعب منصتنا دوراً جوهرياً في تعزيز الريادة الرقمية للإمارة من خلال استقطاب الشركات الرقمية العالمية الرائدة والمواهب المتخصصة إلى دبي، إضافة إلى مساعدة الشركات المحلية أيضاً. ونحن ملتزمون ببناء أفضل بنية تحتية رقمية في العالم وتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي».

من جهته، قال ويسلي هاتينج، مدير شركة ريموت باس في الإمارات: «دبي هي الموطن المثالي لرواد الأعمال، ولهذا السبب تم افتتاح أكثر من 30 ألف شركة جديدة في دبي خلال النصف الأول من 2023. ونحن سعداء بهذه الشراكة مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والتي تتوافق تماماً مع مهمتنا لتبسيط إدارة القوى العاملة عبر الحدود من أجل منظومة أعمال متكاملة ومزدهرة للشركات الناشئة في المدينة. وتبرهن هذه الشراكة على التزامنا بتعزيز الابتكار في دبي للشركات التي تتطلع إلى التوظيف محلياً ودولياً».