شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. انخفاض صادرات كوريا الجنوبية على أساس سنوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية نشرت اليوم الاثنين، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 7.4% على أساس سنوي في عام 2023، وسط أداء بطيء للرقائق، إلى جانب الغموض الاقتصادي العالمي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات البلاد بلغت 632.7 مليار دولار بتراجع 7.4% عن عام 2022، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وانخفضت الواردات بنسبة 12.1% على أساس سنوي إلى 647.2 مليار دولار في عام 2023، ما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 9.97 مليار دولار.

ارتفاع الصادرات الشهرية

وعلى جانب آخر، ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 5.1% على أساس سنوي إلى 57.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مسجلة زيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي.

وانتعشت الصادرات وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية في أكتوبر بعد 13 شهرًا من الانخفاض على أساس سنوي، وسط سياسة التشديد النقدي القوي من قبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفضت الواردات بنسبة 10.8% إلى 53.1 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.48 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي.