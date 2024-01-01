تقرير: زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65% بحلول عام 2027

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القاهرة - سامية سيد - توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65% بحلول عام 2027، من المتوقع أن توفر مصر أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يشهد ازدهارا، مدفوعا بزيادة استثمارات القطاع الخاص، ويعود هذا التحول إلى حد كبير إلى تنفيذ إطار تنظيمي قوي وداعم، مما أدى إلى خلق مناخ استثماري مستقر وجذاب لمشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائز رئيسية ، الأولى وضع إطار سياسي قوي، حيث وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024/2025.

وأضاف تقرير وزارة التخطيط، أن صندوق مصر السيادى يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرا إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف "كوب 27" لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار.