مهرجان “حمضيات حائل ” يختتم فعالياته وسط حضور كثيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مهرجان “حمضيات حائل “، الذي تنظمه الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالمنطقة، فعاليات نسخته الثالثة التي استمرت 6 أيام بممشى الفجر بحائل، وسط حضور كثيف من الزائرين.

وأوضح رئيس تعاونية حائل الزراعية التسويقية المشرف العام على المهرجان خالد الباتع، أن المهرجان شارك فيه أكثر من 65 مزرعة ومشاركاً، واشتمل على العديد من الفعاليات، لتسويق وعرض أبرز منتجات أشجار الحمضيات بأنواعها من مزارع منطقة حائل كافة، بالإضافة إلى مشاركة بعض المطاعم والمقاهي.

وبين الباتع أن الهدف من إطلاق المهرجان هو تقديم الفائدة للمزارعين في تسويق منتجاتهم وخلق بيئة جديدة ومستدامة للمستثمرين والمهتمين من خلال هذا التجمع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.