شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 217.9 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين في السعودية، في أولى أيام العام الجديد، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا) في الأسواق، 217.93 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في السعودية 249.05 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، 228.30 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في السعودية 217.93 ريال، مستقرا عند سعر أمس الأحد، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 145.28 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الإثنين في السعودية 124.53 ريال، مستقرا عند إغلاق أمس الأحد.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين 7746 ريالا، فيما بلغ سعر جنيه الذهب 1743 ريالا، في حين بلغ سعر كيلو الذهب 249.053 ريال.