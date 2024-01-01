أمانة العاصمة المقدسة تطرح عددًا من المشاريع الاستثمارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمانة العاصمة المقدسة

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طرحت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من المشاريع الاستثمارية، التي تحرص من خلالها على تقديم الخدمات مميزة، وذلك ضمن توجهاتها في إيجاد المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني؛ أن الأمانة تحرص على التوسع في إيجاد المزيد من المشاريع الاستثمارية من خلال طرح الفرص التي تتيح المجال للتنوع ومواكبة رؤية المملكة 2030 وتدعم برنامج جودة الحياة، التي سيتم تنفيذها بمواصفات عالية بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يُعد شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.

وبيّن أن الأمانة طرحت خمسة مشاريع استثمارية جديدة منها مشروعين لإنشاء وتشغيل وصيانة موقعين لتشوين البناء في مخطط ولي العهد رقم (8)، ومشروع لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع طبي عام في مخطط ولي العهد رقم (3)، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة وحدات فندقية في مخطط ولي العهد رقم (5)، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مركز رياضي في حي الشرائع.

وتهدف الأمانة إلى تطوير المنطقة بشكل عام، وتعزيز الأنشطة المختلفة، والإسهام في تسريع وتيرة التنمية لتحقيق مفهوم الاستدامة وكفاءة الانفاق، داعيةً الراغبين في التقديم على أحد هذه المشاريع والاطلاع على المزيد من الفرص الاستثمارية الدخول على الموقع الإلكتروني للأمانة، أو على التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي (فرص).