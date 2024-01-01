شكرا لقرائتكم خبر عن 13.47 مليار ريال.. حجم التجارة الإلكترونية في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي (ساما) أن حجم مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى بلغ في شهر نوفمبر الماضي نحو 13.479 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 20.1%، مقابل 11.222 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما)، أن حجم التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، ارتفع على أساس شهري في نوفمبر 2023، بنسبة 0.5%، مقارنة بـ 13.415 مليار ريال في شهر أكتوبر من العام الحالي.

عمليات التجارة الإلكترونية

بحسب النشرة فإن عدد عمليات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، بلغت في شهر نوفمبر 2023، نحو 78.091 مليون عملية، مقارنة بـ 60.725 مليون عملية في الشهر ذاته من العام الماضي، و78.009 مليون عملية في شهر أكتوبر الماضي.

وتتضمن التجارة الإلكترونية، عمليات بطاقات مدى المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية.

مبيعات نقاط البيع

ووفقا للنشرة، فإن إجمالي مبيعات عمليات نقاط البيع في شهر نوفمبر الماضي، بلغت نحو 52.370 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 11.7%، مقارنة بـ 46.873 مليار ريال في الشهر نفسه من 2022، بينما ارتفعت بنسبة 2.5%، على أساس شهري.

وأشارت النشرة إلى أن إجمالي عدد عمليات نقاط البيع بلغ في شهر نوفمبر 2023 نحو، 798.660 مليون عملية، مقارنة بـ 656.246 مليون عملية في نوفمبر 2022، و810.414 مليون عملية في أكتوبر 2023.

وأفادت النشرة بأن عدد أجهزة نقاط البيع بلغت في شهر نوفمبر الماضي نحو، 1.736 مليون جهاز، مقارنة بـ 1.438 مليون جهاز في الشهر المماثل من العام الماضي، و1.714 مليون جهاز في شهر أكتوبر من العام الحالي.

مبيعات نقاط البيع عبر الجوال

وذكرت النشرة أن قيمة مبيعات نقاط البيع باستخدام الهاتف الجوال بلغت في شهر نوفمبر الماضي، 19.426 مليار ريال، مقارنة بـ 16.238 مليار ريال في الشهر المماثل من 2022، بارتفاع 19.6 %، وبزيادة 3%، على أساس شهري، مقارنة بـ18.844 مليون ريال، في شهر أكتوبر 2023.

وأوضحت أن عدد عمليات نقاط البيع عبر الهاتف الجوال بلغت في شهر نوفمبر 2023 نحو 371.270 مليون عملية، مقابل 286.641 مليون عملية في نوفمبر 2022، و377.425 مليون عملية في أكتوبر من العام الحالي.

مبيعات نقاط البيع عبر البطاقات

ونوهت النشرة بأن قيمة مبيعات نقاط البيع باستخدام البطاقات بلغت في شهر نوفمبر الماضي نحو 29.685 مليار ريال، مقارنة بـ 27.651 مليار ريال في الشهر المماثل، من العام الماضي، بزيادة7.3%، فيما ارتفعت بنسبة 2.2% على أساس شهري.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع عبر البطاقات في شهر نوفمبر الماضي نحو، 396.692 مليون عملية، مقارنة بـ 347.758 مليون عملية في الشهر ذاته من العام الماضي، و401.917 مليون عملية في شهر أكتوبر الماضي.