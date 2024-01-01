شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس شركة لتصنيع محركات ومولدات كهربائية «mtu» في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الشركة السعودية لصناعة المحركات (مكين)، وهي مشروع مشترك بين أرامكو وشركة إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة دسر، اتفاقية ترخيص إطارية مع وحدة أعمال نظم الطاقة التابعة لشركة رولز رويس العالمية، وذلك لتصنيع واختبار وبيع وصيانة المحركات عالية السرعة ومجموعة المولدات الكهربائية تحت العلامة التجارية (mtu) في المملكة العربية السعودية.

وتمثّل هذه الاتفاقية إنجازًا مهمًا في مسيرة التنمية الصناعية لقطاعات توليد الطاقة للتطبيقات البحرية وتوليد الطاقة خارج نطاق الشبكة التي تشهد نموًا كبيرًا في المملكة.

توفير فرص العمل

قال رئيس مجلس إدارة شركة مكين محمد الشمري، إن هذه الشراكة مع شركة عالمية تهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الإسهام في توفير فرص العمل، وتطوير المعرفة التقنية، وتقليل الاعتماد الكبير على الواردات، وتعزيز الممارسات المستدامة، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة لتطوير سلاسل التوريد المحلية.

وأشار إلى أن هذا التعاون الإستراتيجي يدعم مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

توسيع الأنشطة

من جانبه، عدّ رئيس حلول الطاقة المتنقلة والمستدامة في شركة رولز رويس باور سيستمز، أندرياس جورتز هذه الشراكة فرصة كبيرة لتوسيع أنشطة وحدة أعمال نظم الطاقة في المملكة العربية السعودية، بفضل التزام شركة مكين في تعزيز برامج توطين الصناعة والخدمات، سواءً في مجال إنتاج المحركات أو مجموعة المولدات الكهربائية أو تقديم الخدمات ذات الصلة.

ونوه بأهمية هذه الشراكة في المملكة للمساعدة في توفير منتجات تحت العلامة التجارية (mtu) إلى القطاعات البحرية المحلية مع المحافظة على أعلى معايير الجودة العالمية، وتقديم خدمات استثنائية للعملاء.

تعزيز التقنيات الجديدة

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مكين، عبدالله الغامدي، إلى أن هذه الشراكة مع وحدة أعمال نظم الطاقة التابعة لشركة رولز رويس؛ تهدف إلى توفير أحدث الحلول لتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء في قطاعات النفط والغاز والبحرية وغيرها، إلى جانب تعزيز التقنيات الجديدة.

ولفت إلى أن شركة مكين تعمل حاليًا على بناء منشآتها وتدريب موظفيها لتحقيق معايير الجودة العالية المتوقعة من الشركة.