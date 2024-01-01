شكرا لقرائتكم خبر عن 2844 مستفيدة من خدمات مركز تمكين المرأة بغرفة الشرقية في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد من مركز تمكين المرأة في غرفة الشرقية العام الماضي 2023 من خلال الفعاليات والخدمات المتخصصة والأنشطة المتنوعة 2844 مستفيدة.

يأتي ذلك ضمن سعي الغرفة لتعزيز دور المرأة السعودية في الحراك الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيد على تمكين سيدات ورائدات الأعمال كشريك في التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية.

وتضمنت فعاليات وأنشطة المركز، لقاءات ومحاضرات متخصصة لتطوير المهارات وتحديث المعلومات، وتوزيع 251 تعميما يستهدف مشاركة سيدات ورائدات الأعمال في التوجهات الوطنية، إضافة إلى بث 199 خدمة معلوماتية واستشارية، وتوفير 5 إصدارات تمثلت في الأدلة والتقارير المتخصصة، وتنظيم 14 لقاءا لنادي غرفة الشرقية توست ماسترز للسيدات.

ونظم المركز من خلال مجلس سيدات الأعمال 42 اجتماعا ناقش التحديثات التي تواجه سيدات الأعمال حيث عمل على اقتراح الحلول المناسبة، وعرضها على المختصين والمسؤولين في المنطقة، إلى جانب 31 مبادرة تهدف الى تمكين القيادات، و 22 اجتماعا وبرنامجا يناقش تحديات قطاع المشاغل والمراكز النسائية.

وشاركت سيدات الأعمال بفعالية في حفل الاستقبال السنوي للغرفة الذي اختتمت فيه فعالياتها للعام 2023، حيث حضره أكثر من 60 سيدة أعمال، فيما شاركت في الاحتفالية التي نظمتها الغرفة بمناسبة يوم المرأة العالمي 80 سيدة، و20 مشاركة مجتمعية.

يذكر أن مركز تمكين المرأة بغرفة الشرقية يهدف الى إبراز السيدات القياديات وصاحبات الخبرة في المنطقة، والمساهمة في رفع مستوى وعي سيدات الأعمال بالجوانب الاقتصادية، وخلق بيئة حاضنة تخدم رائدات وسيدات الأعمال، والمساهمة في تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق أحد أهداف رؤية 2030، ودعم مشاركة سيدات المنطقة الشرقية في المحافل المحلية والدولية.