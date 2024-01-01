شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا في أول أيام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الإثنين، أولى أيام العام الجديد 2024، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 12.037 نقطة، وبتداولات بلغت 6.447 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 248.890 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.259 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 135 شركة

ارتفعت أسهم 135 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 77، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، تشب، وأميانتيت، والبحر الأحمر، والأندلس، وسلامة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، ونسيج، وأماك، وسابتكو، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.2%، في أولى أيام العام الجديد، عند 24488 نقطة، وبتداولات بلغت 40.330 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.887 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 48.297 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 34 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.