شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخاب 4 أعضاء لمجلس إدارة «وجا» للدورة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف شركة وجا عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة اعتباراً من 24/03/2024م ولمدة 4 سنوات وذلك لانتخاب 4 أعضاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية إضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

وقالت الشركة: إن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة سيكون خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

شروط ومتطلبات الترشح

أضافت الشركة أن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة تشمل: الوفاء بالمعايير الواردة في سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة المعتمدة، وألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

وأوضحت أن متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة تتضمن: تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في الإعلان إلى رئيس مجلس الإدارة.

ولفتت إلى أن طلب الترشح يرفق به: إكمال وتوقيع النموذج الخاص بالشركة، وإكمال نموذج رقم (1) السيرة الذاتية، وإكمال وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وأفادت بأن من ضمن المرفقات: سيرة المرشح الذاتية، متضمنةً معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة، وإرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.

وتشمل المتطلبات: إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة, والإفصاح عن أي حالات تعارض المصالح -وفق الإجراءات المقررة من الهيئة – وتتضمن: وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، واشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

وتتضمن المرفقات: صورة واضحة من الهوية الوطنية (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح، وجميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية.

وتتولى الشركة دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، فيما سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.