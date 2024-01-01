شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية السياحي يُطلق مركز نمو السياحة "TDF Grow" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق التنمية السياحي، اليوم الاثنين، إطلاق مركز نمو السياحة "TDF Grow" لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة من خلال دفع عجلة الابتكار ورعاية المواهب وتوفير الأدوات المناسبة والبيئة الملائمة لرواد الأعمال ومساعدتهم على تأسيس منشآت سياحية.

كما يهدف إلى توفير خدمات عالية القيمة وإلى شبكة من الشركاء عبر تهيئة آليات التواصل مع قطاع الأعمال بالقطاع السياحي، وتعزيز الفرص التجارية لديهم عبر ربطهم بالمستثمرين والمؤسسات الشريكة من القطاعين العام والخاص من خلال برامج وخدمات متعددة يقدمها المركز بما يسهم في تسهيل إجراءات دعم وتمكين أصحاب منشآت القطاع السياحي بالمملكة لتعزيز توسع نشاطها وتسريع نموها، الأمر الذي ينعكس على نمو وارتقاء صناعة السياحة في المملكة واستقطاب مستثمرين جدد إليها.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

سيطلق مركز نمو السياحة خمسة برامج رائدة تُلبي احتياجات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات بالقطاع السياحي وهي: "برنامج مساحات نمو السياحة" الذي يهدف إلى دعم الأنشطة التعاونية في مساحة العمل المشتركة للمركز، حيث يتم توفير مساحات العمل وتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية؛ بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وورش عمل، ويستهدف البرنامج رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تدريب 10 منشآت شهرياً، و"برنامج مُسرعة نمو السياحة" وهو برنامج مكثف يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة نحو النمو، ويشمل خدمات تطوير الأعمال والاستشارات والتوجيه، والتدريب؛ بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المستثمرين.

ويستهدف البرنامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال العمل على تخريج 15منشأة صغيرة أو متوسطة، ثم برنامج "معسكرات نمو السياحة " ويهدف إلى دعم رواد الأعمال في تطوير أفكارهم ومشاريعهم ويتكون من ثلاثة معسكرات تدريبية مختلفة. مستهدِفاً رواد الأعمال وإنتاج 60 نموذج عمل ناجح، وأيضاً برنامج "مُسرعة نمو المطاعم والمقاهي" وهو مخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال المطاعم والمقاهي، حيث يهدف إلى دعمها بخدمات تطوير الأعمال والاستشارات والتوجيه، والتدريب، وتسهيل الوصول إلى المستثمرين.

برامج تدريبية منوعة

كما يستهدف البرنامج تخريج 15 منشأة صغيرة أو متوسطة. وأخيراً تقديم برامج تدريبية منوعة تقدم فرص تعلم إلكتروني مباشر لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، وتشمل البرامج الموضوعات البارزة وجلسات تدريب حول أحدث التطورات في القطاع، وتستهدف البرامج 100 مشارك في كل جلسة.

وتتطلع هذه البرامج إلى تعزيز الابتكار والنمو في قطاع السياحة وتوفير الدعم اللازم لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال المهم.

ويأتي هذا الإعلان عن إطلاق مركز نمو السياحة في إطار التزام صندوق التنمية السياحي بالعمل على تحفيز الاستثمار في قطاع السياحة وتعزيز جاهزية رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ببرامج وخدمات تساعدها على تسريع وتيرة أعمالها في قطاع السياحة بالمملكة تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية السعودية 2030.