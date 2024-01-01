شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: اتفاقات بترولية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 1-1-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه طارق الملا وزير البترول بأن الاتفاقيات البترولية الجديدة ستجذب استثمارات جديدة لقطاع البترول، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

طارق الملا: الاتفاقيات البترولية الجديدة ستجذب استثمارات جديدة لقطاع البترول

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى الثالث للجنة العليا لعمليات الإنتاج بالصحراء الشرقية والذى ضم شركات العامة للبترول والفنار ومجاويش ووادى السهل وبتروأمير وذلك لمراجعة والوقوف على تقدم تنفيذ برامج إنتاج تلك الشركات التى تعمل وفق خطة متكاملة لزيادة معدلات وتحسين الإنتاج.

وزير قطاع الأعمال يتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير شركة الحرير الصناعى

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، بتفقد مشروع التطوير وإعادة تشغيل مصانع شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بمدينة كفرالدوار محافظة البحيرة، والتى تعمل فى إنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطنى والصوفى الذى يتم استيراده من الخارج وأهمية المنتج للصناعة علما بأن الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ ما يقرب من 10 سنوات وأنه لا يوجد مثيل لها فى منطقة الشرق الأوسط.

إتاحة 1026 فرصة تصديرية وصرف 16.4مليار جنيه مساندة.. حصاد التجارة

استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.

تعرف على أسعار النفط.. تسجل 77.04دولار لبرنت و71.65دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعارالنفط 77.04 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.65 دولار للبرميل، حيث استقرت الأسعار على نفس معدلاتها المنخفضة، بعد أن خسرت العقود الأجلة أكثر من10%خلال عام 2023.

سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3155 جنيهًا لعيار 21

استقر سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين مع بداية التداولات فى أول يوم لسنة 2024 فى السوق المصرى بعد هبوط سعر الذهب اليوم 20 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا فى مصر اليوم 3155 جنيهًا للجرام مقابل 3175 جنيهًا.

الإسكان: 620 مليون جنيه إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف بالمنوفية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية خلال 2023.

التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى يوقعان تمويلا ميسرا بقيمة 135 مليون يورو

وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاق تمويل تنموى مع بنك الاستثمار الأوروبى، بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبى، للمساهمة فى تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، لصالح وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) الجهة المعنية بالجوانب الفنية، ويقوم بتنفيذه البنك الأهلى المصري.

غرفة صناعة الحبوب تشيد بقرار رئيس الوزراء باعتبار 7 سلع استراتيجية

أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية وتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها.