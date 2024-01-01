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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مشاريع استثمارية طرحتها أمانة العاصمة المقدسة، وذلك ضمن توجهاتها في إيجاد المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة الزيتوني؛ أن الأمانة طرحت خمسة مشاريع استثمارية جديدة منها مشروعان لإنشاء وتشغيل وصيانة موقعين لتشوين البناء في مخطط ولي العهد رقم (8)، ومشروع لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع طبي عام في مخطط ولي العهد رقم (3)، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة وحدات فندقية في مخطط ولي العهد رقم (5)، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مركز رياضي في حي الشرائع.

وبيّن أن الأمانة تحرص على التوسع في إيجاد المزيد من المشاريع الاستثمارية من خلال طرح الفرص التي تتيح المجال للتنوع ومواكبة رؤية المملكة 2030 وتدعم برنامج جودة الحياة، التي سيتم تنفيذها بمواصفات عالية بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعد شريكا أساسيا في عملية التنمية.