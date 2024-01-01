شكرا لقرائتكم خبر رقم قياسي لإنفاق زوار السعودية يتجاوز 102 مليار في 9 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة السياحة أن المملكة حققت رقما قياسيا في إنفاق الزوار القادمين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، تجاوز 102 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن السعودية حققت رقما قياسيا جديدا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج، حسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، إذ بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 102 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من 2023.

كما حقق هذا الرقم فائضا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، إذ قُدّر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023 بحوالي 37.8 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022م للفترة نفسها.

وتأتي هذه الإنجازات في وقت حققت فيه السياحة في المملكة التعافي الكامل، إذ قفزت نسبة تعافي القطاع السياحي في المملكة إلى 150%، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19»، الذي شهدت فيه مختلف الوجهات السياحية تزايدا في أعداد الزوار من الداخل والخارج.

ويؤكد ذلك التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، إذ كشفت أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023.

كما جاءت المملكة في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموا في العالم.

عام 2023

إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة 102.6 مليار ريال.

مصروفات المسافرين من المملكة إلى الخارج 64.8 مليار ريال.

عام 2022