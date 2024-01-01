«السجل العقاري» يحصل على الآيزو 27001 في أمن المعلومات

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وأوضح الرئيس التنفيذي لـ»السجل العقاري» الدكتور محمد السليمان، أن الأمن السيبراني يأتي في قمة أولويات السجل في ظل التحول الرقمي الذي تعيشه اليوم المملكة، لتمكين القطاع العقاري وإسهام «السجل العقاري» في بناء قطاع عقاري موثوق وشفاف، وأن هذا الانجاز سيمكن من تعزيز الإجراءات التنظيمية في تقديم جميع خدماتنا من خلال منصة «السجل العقاري» لتحقيق الموثوقية والشفافية في العمليات المقدمة والتي تشمل تغيير الملكية والبيع، وخدمات إدارة العقار كالفرز أو الدمج، وكذلك خدمات إدارة الحقوق، كالمنفعة أو الرهن أو الوقف، وخدمات إدارة التصحيح التي تشمل تصحيح البيانات الكتابية أو تعديلها.
يذكر أن منصة «السجل العقاري» تم تدشينها بشكل رسمي لتكون بمثابة محور مركزي لكل التعاملات العقارية، حيث ستوفر بيئة آمنة وموثوقة لإتمام كل الصفقات العقارية بكل سهولة ويسر، إضافة إلى ذلك توفر المنصة وصولا سريعا وفعالا إلى المعلومات الرئيسة المتعلقة بالعقارات والتعاملات، مما يعزز المنظومة العقارية بأفضل الحلول الرقمية ومن خلال بنك بيانات رقمي لتمكين المستثمرين والملاك والوسطاء والمطورين العقاريين.
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