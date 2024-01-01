14.6 % نمو قطاع التأمين بالمملكة خلال الربع الثالث 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق قطاع التأمين في الربع الثالث من 2023م نموا بنحو 14.6%، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت هيئة التأمين في تقريرها الأول عن أداء سوق التأمين في المملكة عن الربع الثالث من 2023م، أن تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين الممتلكات شهد ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وأظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2% خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بـ 2.1% خلال الربع المماثل من 2022، نتيجة إلى الارتفاع في إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما استقر معدل الخسائر عند 80.7% خلال الربع الحالي مقارنة مع 81.6% للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقريرها بلوغ صافي الدخل للقطاع 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بـ370.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2022 إلى 693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2023، فيما زاد صافي دخل الاستثمار من 314 مليون ريال إلى 543.9 مليون ريال.

ويبرز التقرير تطورات ونتائج القطاع خلال الفترة، إضافة إلى نتائجه المالية ومساهمته في الناتج المحلي للمملكة، ويأتي ذلك ضمن جهود هيئة التأمين في رفع مستوى الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين.

نتائج قطاع التأمين في الربع الثالث 2023

إجمالي التأمين:

14.9 مليار ريال إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الثالث 2023.

13 مليار ريال إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الثالث 2022.

معدل النمو 14.6%.

تأمين المركبات:

3.9 مليارات ريال في الربع الثالث 2023.

2.5 مليار ريال في الربع الثالث 2022.

معدل النمو 53.5%.

التأمين الصحي:

8.5 مليارات ريال في الربع الثالث 2023.

7.6 مليارات ريال في الربع الثالث 2022.

معدل النمو 12.2%.

تأمين الممتلكات:

803.9 مليارات ريال في الربع الثالث 2023.

682.7 مليار ريال في الربع الثالث 2022.

معدل النمو 17.8%.

النسبة من الناتج المحلي غير النفطي:

2.2 % خلال الربع الثالث 2023.

2.1 % خلال الربع الثالث 2022.

معدل الخسائر:

.7 خلال الربع الثالث 2023.

.6 خلال الربع الثالث 2022.

صافي الدخل:

869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث 2023.

370.6 مليون ريال خلال الربع الثالث 2022.

خدمات التأمين:

693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث 2023.

255 مليون ريال خلال الربع الثالث 2022.

صافي دخل الاستثمار: