14.6 % نمو قطاع التأمين بالمملكة خلال الربع الثالث 2023

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وأوضحت هيئة التأمين في تقريرها الأول عن أداء سوق التأمين في المملكة عن الربع الثالث من 2023م، أن تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين الممتلكات شهد ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وأظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2% خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بـ 2.1% خلال الربع المماثل من 2022، نتيجة إلى الارتفاع في إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما استقر معدل الخسائر عند 80.7% خلال الربع الحالي مقارنة مع 81.6% للفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة في تقريرها بلوغ صافي الدخل للقطاع 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بـ370.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2022 إلى 693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2023، فيما زاد صافي دخل الاستثمار من 314 مليون ريال إلى 543.9 مليون ريال.
ويبرز التقرير تطورات ونتائج القطاع خلال الفترة، إضافة إلى نتائجه المالية ومساهمته في الناتج المحلي للمملكة، ويأتي ذلك ضمن جهود هيئة التأمين في رفع مستوى الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين.
نتائج قطاع التأمين في الربع الثالث 2023
إجمالي التأمين:
- 14.9 مليار ريال إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الثالث 2023.
- 13 مليار ريال إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الثالث 2022.
- معدل النمو 14.6%.
- 3.9 مليارات ريال في الربع الثالث 2023.
- 2.5 مليار ريال في الربع الثالث 2022.
- معدل النمو 53.5%.
- 8.5 مليارات ريال في الربع الثالث 2023.
- 7.6 مليارات ريال في الربع الثالث 2022.
- معدل النمو 12.2%.
- 803.9 مليارات ريال في الربع الثالث 2023.
- 682.7 مليار ريال في الربع الثالث 2022.
- معدل النمو 17.8%.
- 2.2 % خلال الربع الثالث 2023.
- 2.1 % خلال الربع الثالث 2022.
- .7 خلال الربع الثالث 2023.
- .6 خلال الربع الثالث 2022.
- 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث 2023.
- 370.6 مليون ريال خلال الربع الثالث 2022.
- 693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث 2023.
- 255 مليون ريال خلال الربع الثالث 2022.
- 543.9 مليون ريال خلال الربع الثالث 2023.
- 314 مليون ريال خلال الربع الثالث 2022.
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