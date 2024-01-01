شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج تنافسية القطاع الصناعي.. اعرف أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق برنامج تنافسية القطاع الصناعي.

وذكرت أن البرنامج يقدم مجموعة من الحلول؛ التي تسهم في تشجيع التحول المستدام في القطاع.

أهداف برنامج تنافسية القطاع الصناعي

كما يعمل على تعزيز استدامة مدخلات الصناعة وتمكين القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج.

وذكرت أن البرنامج يوفر حاليًا حلولًا فورية وتطويرية وتمكينية، تركز على التحول إلى مصادر الطاقة الأمثل، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

هذا بالإضافة إلى رفع الوعي لتبني أفضل الممارسات، والتدابير الممكنة لتعزيز تنافسية المنشآت على المدى الطويل.

الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة

ويسهم البرنامج في تحقيق أهداف تتضمن نمو خط أساس الناتج المحلي الصناعي حتى عام 2035م، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة والتحسين التشغيلي لمدخلات الإنتاج.

هذا بجانب إيجاد فرص استثمارية في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الجدارات والكفاءات البشرية في القطاع الصناعي فيما يتعلق بتطبيق أنظمة كفاءة وإدارة الطاقة.

ودعت الوزارة المنشآت الصناعية إلى التعرف على الحلول التي يقدمها البرنامج، والاستفادة منها عبر التقديم من خلال منصة "صناعي".