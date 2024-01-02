المصرية للاتصالات تقرر رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الشركة المصرية للاتصالات، مشغل الإنترنت الأرضي في مصر، قررت رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بداية من الشهر الحالي عقب قرارات رسمية بزيادة أسعار باقات الهاتف المحمول.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، رفعت المصرية للاتصالات باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية إلى 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها، وفق مصادر من الشركة تحدثت لـ القاهرة 24.

ورفعت الشركة ايضا قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت إلى 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

كما سيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه، وهذه الأسعار لا تشمل الضريبة.