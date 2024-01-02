شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 0.06%.. الإسترليني يسجل تراجعًا مقابل الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني، تراجعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، بنسبة 0.06% ليتداول عند 1.2720 دولار.

كما سجل انخفاضا أمام العملة الأوروبية الموحَّدة "يورو"، بنسبة 0.07%، إلى 1.1522 يورو.

أسعار الفائدة

من جهة أخرى كانت أظهرت تقارير أن أسعار الفائدة ارتفعت العام 2023 بشكل أعلى لكن الذهب أنهى التداول الأخير لعام 2023 عند 2063.45 دولارًا.

ويأتي هذا مع توقع العديد من المحللين تحقيق مئات المكاسب الإضافية خلال العام المقبل، وفق ما ذكر موقع كيتكو نيوز.

وذكر التقرير: مع تراجع العملة الأمريكية مؤخرًا ومع توقع انخفاض أسعار الفائدة، وعوائد سندات الخزانة في العام الجديد يبدو شهر يناير واحدًا من الأشهر القوية في عام 2024.

الدولار والذهب

وتجاوز الذهب أدنى مستوى له في منتصف ديسمبر عند 1974 دولارًا للأونصة لفترة وجيزة أعلى مستوياته في 2020 و2022 ومايو 2023 ليصل إلى 2070 دولارًا ويرتفع إلى 2082 دولارًا.

ثم يكرر الصعود إلى 2088 دولارًا يوم الخميس قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه الأخيرة مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

ووفق ذلك فمن المتوقع أن يستمر ارتفاع الذهب في عام 2024 عند مستوى مقاومة مابين 2070 دولارًا إلى 2088 دولارًا.