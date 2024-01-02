شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف برميل يوميا منتصف يناير.. أهم المعلومات عن إنتاج حقل بترول شمال صفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة بترول خليج السويس( جابكو ) في وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد، وهو ما يأتي في ظل تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، من أجل زيادة إنتاج البترول الخام، والإسراع فى تنمية الحقول المكتشفة، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لتعظيم الإنتاجية.



وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى. وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى.

1- تستهدف المرحلة الاولي من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل أن يصل إلى 6 آلاف برميل يوميا منتصف شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن تم وضع البئر الأول على خريطة الإنتاج بمعدل 2500 برميل يومياً.

2- جار الانتهاء من وضع البئر الثاني منتصف شهر يناير ليرتفع الإنتاج إلى المعدلات المستهدفة.

3- من المخطط زيادتها مجدداً لـ 12 الف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة.

4- يشار إلى أن المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذتها تحالف شركات مصرية، يضم انبي و بتروجت وخدمات البترول البحرية لإنشاء وتركيب محطة إنتاج شمال صفا ، ومد خطي انتاج بطول 10 و 11كم بإجمالي استثمارات 125ملايين دولار.