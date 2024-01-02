شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الصيني» يضخ 137 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، 137 مليار يوان في النظام المصرفي (19.36 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%.

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن البنك المركزي في بيانه: "أن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي".

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وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.