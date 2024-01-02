سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 2-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء الموافق 2-1-2024، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

شهد سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.