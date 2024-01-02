شكرا لقرائتكم خبر عن من التحضير للفوز بالوظيفة.. نصائح لتخطي مقابلة عمل صعبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حتى تتفوق في مقابلة عمل عليك أن تنظر إلى الجانب الخاص بك فغالبًا ما يكون مظهرك هو أول ما يلاحظه الشخص الذي يجري المقابلة معك ويمكن لملابسك أن تقول الكثير عن احترافيتك واهتمامك بالتفاصيل، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

التحضير لمقابلة عمل

يعد اختيار مجموعة قوية من الموظفين هو الخطوة الوحيدة التي يريدها مديروا الأعمال. قالت الخبيرة المهنية إيرين ماكجوف والمقيمة في نيويورك أن على الناس عدم إهمال التحضير لمقابلة عمل.

الظهور بأفضل ما لديك

تشارك ماكجوف بشكل متكرر النصائح المهنية على حساب تيك توك الخاص بها، حيث لديها أكثر من 2.7 مليون متابع. وقالت ماكجوف البالغة من العمر 28 عامًا :" يبدو الأمر غريبًا، لكن الظهور بأفضل ما لديك أمر مهم حقًا في مقابلة العمل".

التحيز البشري

تابعت ماكجوف إن ارتداء الملابس يمكن أن يساعدك على الأداء بشكل أفضل في مقابلة العمل لعدة أسباب، أهمها "التحيز البشري".

شخص متماسك

أوضحت: "هناك ما يسمى بـتأثير الهالة، حيث نميل إلى ربط السمات الإيجابية التي نجدها في مظهر شخص ما ببقية خصائصه. لذا، إذا نظرت بشكل متماسك، فهذا يوصل في الواقع إلى الشخص الذي يجري معك المقابلة دون وعي أنك شخص متماسك". بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون مظهرك بمثابة تعزيز للثقة.

وتابعت ماكجوف: "نحن نشعر بما نبدو عليه لذا إذا شعرت بالتماسك فسوف تتصرف بثقة أكبر دون وعي".

القاعدة الأساسية

ذكرت ماكجوف في حديث على تيك توك، إن القاعدة الأساسية الجيدة هي أن ترتدي ملابس أعلى بخطوة واحدة من العمل النموذجي بأكمله للمنصب الذي تجري المقابلة معه.

نصائح ارتداء الملابس

إذا كان الموظفون يرتدون الزي الرسمي في العمل فارتدِ ملابس غير رسمية أنيقة (الجينز أو السترات أو البلوزات أو القمصان المحايدة).

أما إذا كان الموظفون يرتدون ملابس غير رسمية أنيقة، فارتد ملابس غير رسمية للعمل (السراويل والفساتين والقمصان ذات الأزرار والسترات الصوفية).

وفي حالة إذا كان الموظفون يرتدون ملابس عمل غير رسمية، فارتد ملابس احترافية (بدلات وربطات عنق، بدلات سراويل، تنانير طويلة، أحذية بكعب عالٍ أو أحذية بدون كعب).