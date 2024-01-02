شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف برميل يوميا منتصف يناير.. تفاصيل إنتاج حقل بترول شمال صفا والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى.
1- تستهدف المرحلة الاولي من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل أن يصل إلى 6 آلاف برميل يوميا منتصف شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن تم وضع البئر الأول على خريطة الإنتاج بمعدل 2500 برميل يومياً.
2- جار الانتهاء من وضع البئر الثاني منتصف شهر يناير ليرتفع الإنتاج إلى المعدلات المستهدفة.
3- من المخطط زيادتها مجدداً لـ 12 الف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة.
4- يشار إلى أن المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذتها تحالف شركات مصرية، يضم انبي و بتروجت وخدمات البترول البحرية لإنشاء وتركيب محطة إنتاج شمال صفا ، ومد خطي انتاج بطول 10 و 11كم بإجمالي استثمارات 125ملايين دولار.
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