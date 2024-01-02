شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الملابس تنظم دورة تدريبية ببورسعيد لتحليل المعلومات للتصدير الدولى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الدكتور خالد دياب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ببورسعيد على أهمية التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج المحلي مما ينعكس ايجابيا على تحقيق التنمية المستدامة لصادرات قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات .
وأكد المهندس مجدي كمال مدير عام جمعية مستثمرين بورسعيد علي أهمية التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية وجمعية مستثمري بورسعيد والذي يساهم في تنمية المهارات للمنشآت الصناعية في مجالات التسويق وتنشيط المبيعات واستراتيجيات التنافس في الأسواق الدولية وتوفير كافة متطلبات التدريب و تأهيل العمالة لتنمية القطاع وأهمية التواصل الدائم والمستمر للمنشآت الصناعية لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس ادارة الغرفة والعاملين بها على مجهوداتهم المتميزة والمستمرة في دعم هذا الجزء الهام من الصناعة
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