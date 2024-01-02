شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الذهب يصعد بدعم من احتمالات كبرى لتخفيض أسعار الفائدة في 2024 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بدعم من احتمال تخفيض أسعار الفائدة في 2024 من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 في المائة إلى 2071.99 دولار للأوقية.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 2081.00 دولار للأوقية.

وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في OANDA “لا يزال الاتجاه الصعودي على المدى القصير للذهب قائما فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 2017 دولارا للأوقية”.

وارتفعت أسعار السبائك 13 في المائة خلال 2023 لتسجل أول مكسب سنوي لها منذ 2020، حيث أدت الآمال بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس، إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير المقرر عقده يوم الخميس لمزيد من الإشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وقال وونغ من أواندا “كان هناك تغيير في اللهجة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر، لذا سيبحث المتداولون عن مزيد من الوضوح بشأن هذا الميل الحذر، خاصة فيما يتعلق بما يتطلع إليه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي”.

وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 86 في المائة لتخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، ووفقا لأداة CME FedWatch، قد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وعلى الرادار أيضا، ستتم مراقبة البيانات الخاصة بفرص العمل في أمريكا وجداول الرواتب غير الزراعية لشهر ديسمبر لمزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة الفيدرالي، وعلى الصعيد الفني، قد يعيد الذهب الفوري اختبار الدعم عند 2062 دولارا، والاختراق أدناه قد يفتح الطريق نحو 2053 دولارا، وفقا للمحلل وانج تاو.

من جهته ارتفعت الفضة 1 في المائة إلى 24 دولارا، وصعد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1100.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 في المائة إلى 984.77 دولار.