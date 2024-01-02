شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 34 مليار جنيه فى أول جلسة تداول عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسات عام 2024، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي بقيمة 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.753 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 25501 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 30887 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 10859 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 8111 نقطة.