شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.7% عند 12123 نقطة، وبتداولات بلغت 9.886 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 366.618 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.292 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 137 شركة

ارتفعت أسهم 137 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 79، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، تشب، وسال، وساكو، ومجموعة صافولا، والمراعي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أميانتيت، ونسيج، وسابتكو، ومعادن، وأماك، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 0.6% عند 24630 نقطة، وبتداولات بلغت 26.215 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.554 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.201 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 27 شركة، بينما انخفضت 36، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.